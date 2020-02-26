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Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Pendik'te trafik kazası: 3 yaralı

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Pendik'te trafik kazası: 3 yaralı
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PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu D-100 karayolu bağlantısında meydana geldi. Sabri Albayrak idaresindeki hafif ticari araç önünde seyreden Celil Akten'in kullandığı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Albayrak'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların çektirilmesinin ardından normale döndü.

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