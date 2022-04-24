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Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

#Pendik#Trafik#İstanbul
Pendikte trafik kazası, 1 kişi yaralandı

PENDİK'te orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kabin memuru Betül Akgüneş Büyükikiz'in kullandığı 34 ET 4325 plakalı otomobil, havalimanı yönüne hareket halindeyken, orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak takla attı. Büyükikiz, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kabin memuru Büyükikiz'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç yoldan kaldırıldı. İtfaiye ve yol temizleme ekiplerinin çalışması sonrası trafik normale döndü.

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#Pendik#Trafik#İstanbul

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