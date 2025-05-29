Pendik'te TEM Otoyolu'nda TIR devrildi!

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Kaza, saat 05.45 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Tanrıverdi'nin kullandığı 33 BPT 95 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını emniyet şeridinden sağladı. Uzun süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla yol kenarına çekildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın yol kenarına alınmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

'SERVİS MİNİBÜSÜ ÜZERİME KIRDI'

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Eyüp Tanrıverdi, "Ben İstanbul istikametine gidiyordum. Kurtköy sapağından bir servis minibüsü çıktı otobana. Normal şeridinden değil de otobanın ortasına doğru çıkış yaptı, ona vurmamak için korna, selektör yaptım. Kendini sağa attı, camdan el kol hareketi yaparak tekrardan sola üzerime kırdı. Ona vurmamak için aracı sola yönlendirdim ama direksiyon hakimiyetini kaybettim, devrildi araç" dedi.(DHA)