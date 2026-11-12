Pendik'te taksiciler arasında yolcu kavgası: 5 tutuklama

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Olay 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülenlerden 3’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.