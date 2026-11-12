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Pendik'te taksiciler arasında yolcu kavgası: 5 tutuklama

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#Pendik#Taksici Kavgası#Yolcu Tartışması
Pendikte taksiciler arasında yolcu kavgası: 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 20:59

Pendik'te taksiciler arasında iddiaya göre yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Olay 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Pendikte taksiciler arasında yolcu kavgası: 5 tutuklama

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülenlerden 3’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı.

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Pendikte taksiciler arasında yolcu kavgası: 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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#Pendik#Taksici Kavgası#Yolcu Tartışması

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