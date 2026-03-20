Pendik'te taksi su kanalına uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

#Istanbul#Pendik#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 08:26

Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, su kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İçerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

