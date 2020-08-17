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Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Pendik'te takla atıp sürüklenen otomobildeki sürücü öldü

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Pendik'te takla atıp sürüklenen otomobildeki sürücü öldü
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PENDİK sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Batı Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre 41 ACK 502 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz Reçber (30) Maltepe istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Sahilde sabah sporu yapan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla önlem aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, cenaze ve kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

BÖYLE BİR KAZA GÖRMEDİM

Bir görgü tanığı "Sabah sporuna çıkmıştım. Böyle bir kaza görmedim. İçim ürperdi, çok duygulandım" diye konuştu. Ali Koçak isimli vatandaş ise "Bir ses duydum. Çıktığımda otomobil takla atmış sürücüsü yerdeydi. Polise ve ambulansa haber verdik" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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