Pendik’te suç örgütlerine silah imalatı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Pendik’te bir elektrikçi dükkanı takibe aldı.

Ekipler dükkanın işletmesinin S.S. ve S.K.’nın üzerine olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ekipler şüphelilerin piyasadan topladıkları silah parçalarının paravan olarak kullandıkları elektrikçi dükkanında birleştirerek tabanca haline getirdikleri tespit etti.

Şüpheliler imal ettikleri tabancaları İstanbul genelinde piyasaya sürmek üzereyken polis ekipleri dükkana operasyon düzenledi. Dükkan içinde kartonpiyer ile ayrılmış bir bölümde silah parçalarını birleştirirken S.S. ve S.K. suçüstü yakalandı. Dükkanda yapılan aramalarda 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.S. ve S.K. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.