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Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

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#Pendik#Su Kanalı#Erkek Cesedi
Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 17:00

İstanbul’da ekipleri alarma geçiren bir olay yaşandı. Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nun kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede orta yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

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Pendik, Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolunun kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde su kanalındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

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DELİL İNCELEMESİ YAPILDI

Ekipler olay yerinde uzun süre delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

KURŞUN VE DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

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#Pendik#Su Kanalı#Erkek Cesedi

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