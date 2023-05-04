Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Polis#Pendik
Pendikte sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 09:57

PENDİK'te sosyal medya üzerinden tanıştıkları yabancı uyruklu kadınları sözde buluşmak için çağırdıktan sonra, gasbettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin kadınların, buluşmaya gelmek için bindikleri taksi şoförlerini de gasbettikleri öğrenildi. Bir olay da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Pendik'te 5 Şubat'ta polise başvuran taksi şoförü İ.G.(25), bir kadın müşterisi ile gittiği adreste para ve cep telefonunun gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur İ.G., şüphelilerin yabancı uyruklu kadın müşterisinin de para ve cep telefonu gasbedildiğini ancak kadının "Ben ülkede kaçak olarak bulunuyorum. Şikayetçi olmayacağım" diyerek polis gelmeden yanından ayrıldığını belirtti.

Aynı gece yine Pendik'te 34 yaşındaki M.G. adlı taksi şoförü de polise başvurarak yanındaki yabancı uyruklu kadın müşterisi ile birlikte gasbedildiğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 11 Şubat'ta bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar bu kez taksi şoförü Mahmut Y. ile aracında müşteri olarak bulunan İran uyruklu kadın Mina Z.'yi gasbetti.

Haberin Devamı

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin aracın yanına yaklaştıkları, içindekileri gasbettikleri görüldü. Son olayın kadın mağduru Mina Z. "Onlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Buluşmaya karar verdik. Bana adres vererek taksiye binip gelmemi istediler. Verdikleri adrese gidince taksi parasını ödemek için yanımıza geldiler. Sonra silahla tehdit ederek para ve cep telefonlarımızı aldılar" dedi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Bartu T.(25) ile Şafak A. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bartu T. ve Şafak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Polis#Pendik

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew