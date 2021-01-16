Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de iki kişi sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri silahla diğerini vurdu. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde 3 mermi kovanı bulurken, ceset Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.