Pendik'te patronunu soyan kuaför yakalandı

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Pendik'te polise başvuran kuaför salonu işleten E.B. arabasında bulunan içinde 60 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur E.B., poliste verdiği ifadesinde "Arabamdan çantam çalınınca kapıda hiç zorlama olmaması yüzünden iş yerinde bulunan güvenli kameralarını inceledim. Yanımda çalışan Barış Ç.'nin anahtarı çalarak otomobilimi açtığını gördüm. Şikayetçiyim" dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Barış Ç.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. Borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyleyen şüpheli Barış Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.