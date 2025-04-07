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Pendik'te otoyol gişelerinde yine kaza yine can kaybı

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#Otoyol#Kaza#Pendik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 09:26

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan geçtiğimiz cumartesi günü de Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 öğretmen yaşamını yitirmişti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan 59 FG 563 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pendikte otoyol gişelerinde yine kaza yine can kaybı
5 NİSAN'DAKİ KAZADA 4 ÖĞRETMEN HAYTINI KAYBETMİŞTİ

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Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Zonguldak Ereğli'den Umman'a gezmeye giden öğretmen Vahide Kalyoncu(63) ile öğretmen Özgür Yıldız'ın (59) tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleriyle karı koca olan Ayşen Yıldız Tanberk (73) ve Sadi Tanberk'i de yanlarına alarak Düzce'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Pendikte otoyol gişelerinde yine kaza yine can kaybı

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Diğer yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı. Otopsi işlemlerinin ardından ölenlerin cemazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Pendikte otoyol gişelerinde yine kaza yine can kaybı

Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Vahide Kalyoncu'nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız'ın cenazelerinin ise Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

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Diğer yandan Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

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#Otoyol#Kaza#Pendik

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