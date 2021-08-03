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Gündem
Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Pendik'te otomobil yangını

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Pendik'te otomobil yangını

İstanbul Pendik'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün durdurarak indiği otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Polen Sokak üzerinde seyir halinde otomobilde çıktı. Halil İbrahim Dilmaç, kullandığı 17 HK 694 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Dilmaç'in durdurarak indiği otomobil bir anda alevlere teslim oldu.

Pendikte otomobil yangını

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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