Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kurnaköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük alan zarar gördü.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede polis ekipleri, şerit çekerek önlem aldı.

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