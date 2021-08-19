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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 19:54 | Son Güncelleme:

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve helikopter desteğiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurnaköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede polis ekipleri, şerit çekerek önlem aldı.

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