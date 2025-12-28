Pendik’te operasyon: 19 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekiple tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 6 kilogram 248 gram skunk, 19 bin 800 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 11 bin 300 lira, 500 dolar ve 50 Euro nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.