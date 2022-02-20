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Pendik'te Off-Road aracı devrildi, çocuklar böyle kurtarıldı

#İstanbul#Pendik#Off-Road

İstanbul Pendik'te çamurlu arazide ilerleyen Off-Road aracı devrildi. Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Çocukların araçtan çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza,  Kurnaköy’de dün meydana geldi. İddiaya göre çamurlu yolda ilerleyen Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ile kasadaki 1 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardımı ile araçtan önce çocuklar çıkarıldı.

Pendikte Off-Road aracı devrildi, çocuklar böyle kurtarıldı

Aracın hızlı olmaması sebebiyle kaza hafif atlatılırken, kaza anı arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, aracın devrilmesi ve araçtaki çocukların vatandaşların yardımıyla çıkarılması yer alıyor.

Pendikte Off-Road aracı devrildi, çocuklar böyle kurtarıldı

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#İstanbul#Pendik#Off-Road

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