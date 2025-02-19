×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te metroda yürüyen merdiven faciası

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Pendik İstasyonu#Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Pendikte metroda yürüyen merdiven faciası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:22

İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Pendikte metroda yürüyen merdiven faciası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Pendik İstasyonu#Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!