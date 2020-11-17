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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Pendik'te maske denetimi; hiç takmayan ve yanlış takanlara ceza

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Pendik'te maske denetimi; hiç takmayan ve yanlış takanlara ceza
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PENDİK'te yapılan denetimlerde maske takmayan veya maskesini yanlış takan kişilere ceza kesildi.

Pendikte maske denetimi; hiç takmayan ve yanlış takanlara ceza
Pendik'te trafiğe kapalı Gazipaşa Caddesi'nde maske denetimi yapıldı. Caddede vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken, maskesiz gezen ve maskesi çene altında olan kişilere ceza kesildi.

Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi, "Yurtdışından birisiyle telefonla görüştüğüm için maskeden dolayı sesim iyi gitmiyordu. Maskemi çene altına indirip iki dakika telefonla görüşüyordum. Ceza yedim" dedi. Caddede yürüyen Zafer Sakinoğlu "Bence İstanbul’a sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmeli. Çünkü insanlar umursamıyorlar. Kafelerde eğleniyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Bu durum kimsenin umurunda değil. Bu durumun artık ciddiyete alınması gerekiyor." diye konuştu.

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