Pendik'te markette satırlı dehşet! Çalışanları rehin almak istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyadan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denediRusya'dan aşı devrimi... Putin kendi üzerinde denedi!#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
Metro saldırganı hakkında yeni gelişme İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı hakkında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
İstanbulda metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...İstanbul'da metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...#Metro
Bitcoinde kritik gün 63 bin dolar ihtimal dahilindeBitcoin'de kritik gün! '63 bin dolar ihtimal dahilinde'#Bitcoin (BTC)
Çocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansından Pfizer açıklamasıÇocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer açıklaması#Koronavirüs
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
ABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgınABD uyarı yayınladı: Koronavirüs üstüne okullarda yeni salgın!#ABD
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdıBakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı#Petrol
Kimden bu kadarına da pes dedirten yasakKim'den 'bu kadarına da pes' dedirten yasak!#Kuzey Kore
Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecekÇok hata yaptım ama Tanrı bana Kim'i geri getirecek#Kim Kardashian
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te markette satırlı dehşet! Çalışanları rehin almak istedi

#Pendik#Market#Satırlı Saldırgan
Pendikte markette satırlı dehşet Çalışanları rehin almak istedi

Pendik'te alışveriş yapmak için markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi. Olay yerine gelen polis, saldırganı ikna ederek gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

"AYAKKABILARINI ÇIKARIP, SİGARA YAKTI"

Haberin Devamı

Görgü tanığı İhsan Okumuş, "Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Sultanbeylide aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan şokuSultanbeyli'de aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan şokuHaberi görüntüle

"ÇALIŞANLARI REHİN ALMAYA ÇALIŞMIŞ"

Bir diğer görgü tanığı Emrah Selman, "Olayı gördüğümde kasiyerle tartışıyordu. Ürün alıp para vermemiş. Bağırdı çağırdı. 10 dakika sonra geri geldi. Geri geldiğinde satır vardı elinde. Çalışanları rehin almaya çalışmış. Onlarda kendini dışarıya atmış. Polis geldi. İkna etmeleri bir saat sürdü" şeklinde konuştu. 

SALDIRGANIN MARKETE GİRMESİ KAMERADA

Markete gelerek alışveriş yapan satırlı saldırgan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın markete girmesi, market içerisinde sağa sola bakarak dolaşması görülüyor.

Gözden Kaçmasın

Kadıköy metrosundaki saldırganın ifadesi ortaya çıktıKadıköy metrosundaki saldırganın ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Market#Satırlı Saldırgan

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu