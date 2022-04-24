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GÃ¼llÃ¼baÄŸlar Mahallesi'nde dÃ¼n saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda iddiaya gÃ¶re; kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ caddede ilerlediÄŸi sÄ±rada minibÃ¼sÃ¼n bir anda ara sokaktan caddeye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ederek korna Ã§aldÄ±. Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ aracÄ±nÄ± durdurarak minibÃ¼stekilerle sÃ¶zlÃ¼ olarak tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. MinibÃ¼ste bulunan 3 kiÅŸide araÃ§tan inerek aÅŸaÄŸÄ±ya inen kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ ellerinde bÄ±Ã§akla darp etmeye baÅŸladÄ±.

KavgayÄ± gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, kavgayÄ± ayÄ±rmak istedi. UÃ§an tekmelerin havada uÃ§uÅŸtuÄŸu kavgada kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±. Bir sÃ¼re sonra minibÃ¼steki 3 kiÅŸi araÃ§larÄ±na binerek olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

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Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n yaralÄ± olduÄŸunu gÃ¶ren Ã§evredekiler, durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ne yaptÄ±ÄŸÄ± ilk tedavinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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"KAMYON ÅžOFÃ–RÃœNE SALDIRDILAR"

KavgayÄ± gÃ¶ren Ceylan Yakgin, "Caddeden kamyon geldi. Ara sokaktan da servis minibÃ¼sÃ¼ geldi. Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ korna Ã§aldÄ±. Korna Ã§aldÄ± diye servis minibÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ araÃ§tan indi. Ortada bir tartÄ±ÅŸma oldu. Servis aracÄ±ndan 3 kiÅŸi indi. Orada bir tartÄ±ÅŸma oldu. Ã‡evredekiler ayÄ±rdÄ± onlarÄ±. Adam tekrar servisine bindi. Tabii ailesini aradÄ±. Ailesinden iki Ã¼Ã§ kiÅŸi geldi. Zaten bÄ±Ã§akla gelmiÅŸlerdi. Tek olan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ne saldÄ±rdÄ±lar. Zaten ayrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Daha sonra polis geldi. Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ kulaÄŸÄ±na darbe almÄ±ÅŸtÄ±. KarÅŸÄ± taraf adama bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kaÃ§mak zorunda kaldÄ±" dedi.

KAMYON ÅžOFÃ–RÃœNE ATILAN UÃ‡AN TEKME KAMERADA

YaÅŸanan kavga Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yansÄ±dÄ±. Cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde telefonla konuÅŸan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼, ellerinde bÄ±Ã§ak olan iki kiÅŸinin uÃ§an tekmelerine ve yumruklarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ise minibÃ¼steki 3 kiÅŸinin kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ darp ettiÄŸi Ã§evredeki vatandaÅŸlarÄ±n kavgayÄ± ayÄ±rmak istediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.