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Pendik'te korkunç olay: Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#İstanbul#Pendik#Silah
Pendikte korkunç olay: Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 15:28

İstanbul Pendik'te yol kenarında silahla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 39 yaşındaki Ahmet Ö.'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay, Tersane Kavşağı'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin başından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Ahmet Ö.'ye (39) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek ağaçlık alanda uzun süre el dedektörü ile arama yaptı.

Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından Ahmet Ö.'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

 

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#İstanbul#Pendik#Silah

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