MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPendik'te korkunç olay! Küpeyi çıkarmak isterken...
GeriGündem Pendik'te korkunç olay! Küpeyi çıkarmak isterken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağrı ÇALIŞKAN/DHA  
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Pendik'te korkunç olay! Küpeyi çıkarmak isterken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pendik'te korkunç olay! Küpeyi çıkarmak isterken...
Abone Olgoogle-news

PENDİK'te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 08:30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre plaza çalışanı bir kadının küpesi, asansör boşluğuna düştü.  Kadın küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe’den yardım istedi. Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığında dengesini kaybederek zemin kattan, -2. Kata düştü.  Olayı gören plaza çalışanları sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Boztepe’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye yardımı ile çıkartılarak Adli Tıp’a götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle