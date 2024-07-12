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Pendik'te korkunç olay! İşçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu

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#Pendik#İşçi#İş Kazası
Pendikte korkunç olay İşçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 09:27

İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, işçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu.

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Olay, dün saat 01.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Baskı makinasına kolu sıkışan işçinin eli koptuğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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#Pendik#İşçi#İş Kazası

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