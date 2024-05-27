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Pendik'te korkunç olay! Çöp konteynerinde ceset bulundu

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#İstanbul#Pendik#Polis
Pendikte korkunç olay Çöp konteynerinde ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 14:09

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Pendikte korkunç olay Çöp konteynerinde ceset bulundu

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Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.

Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

Pendikte korkunç olay Çöp konteynerinde ceset bulundu

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#İstanbul#Pendik#Polis

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