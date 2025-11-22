×
Gündem Haberleri

Pendik'te korkunç olay! Ayakları teknenin pervanesine kapılan kişi hayatını kaybetti... Kaptan tutuklandı

#Pendik#Tekne Kazası#Pervane
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 10:48

İstanbul Pendik'te tekneden denize düşerek ayakları pervaneye kapılan M.T. (40) hayatını kaybetti. Teknenin kaptanı A.A.K, tutuklandı.

Pendik'te Batı Mahallesi'nde bulunan marinaya 16 Kasım'da gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle denize açılmak istedi.

A.A.K'nin kaptanlığında marinadan 10 metre açılan teknenin halatı çözülmeyince aniden durması sonucu M.T. denize düştü.

Ayakları pervaneye takılan M.T'yi arkadaşları denizden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendikte korkunç olay Ayakları teknenin pervanesine kapılan kişi hayatını kaybetti... Kaptan tutuklandı

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEKNE KAPTANI TUTUKLANDI

Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı A.A.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

