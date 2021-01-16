Pendik'te korku dolu dakikalar! Genç kız 'Tehdit edildim' diyerek dayısını çağırdı, sonrası...

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Pendik ilçesinde Orta Mahallesi Kavuniçi Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, isminin Necati olduğu öğrenilen bir kişi, daha önceden arkadaş oldukları bir genç kız ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce genç kız dayısı Hasan Yılmaz’a haber vererek yardım istedi. Sokağa gelen Hasan Yılmaz, yeğenini korumak için Necati isimli kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Hasan Yılmaz'ın yabancı uyruklu 4 komşusu da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında zanlı, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabanca ile üç el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri Hasan Yılmaz’ın başına isabet etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışan komşulardan biri de bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bir taksiyi durdurarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hasan Yılmaz’ın başına isabet eden mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından yaralanan bir komşu ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri, yapılan incemeler sonucu kaçan zanlının kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. Zanlı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Necati isimli zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"VURAN KİŞİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Neşe Onay, olayla ilgili, "Ben üç el silah sesi duydum. Camdan baktım, yukarı ve aşağı doğru kaçanlar oldu, dışarı çıktık. Arkadaşın kapısının önünde kız ağlıyordu, yaralı çocuk vardı yanında. Diğer vurulan kişi yerde yatıyordu zaten. Kız 'dayım' dedi. Vuran kişi, onu rahatsız ediyormuş. 'Bu da dayım' dedi. 'Beni korumak için geldi dedi'" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.