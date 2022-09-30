Pendik’te korku dolu anlar! Hastanenin otoparkında sevgilisini rehin aldı

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Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik'te bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikada işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi.

Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan Mustafa Ç., sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Mustafa Ç., açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., korku dolu anlar yaşattı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

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Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Mustafa Ç., 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı.