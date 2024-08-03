Pendik'te, kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı

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Yangın, saat 23.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kurşunluk Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Kimyasal maddelerin depolandığı çatıda başlayan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı.
Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.
Yangın sonrası çatıda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.