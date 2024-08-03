×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te, kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Yangın#Kimyasal Madde
Pendikte, kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 02:14

Pendik'te kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı. Yangın, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kurşunluk Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Kimyasal maddelerin depolandığı çatıda başlayan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı.

Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Yangın sonrası çatıda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendikte, kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı
Pendikte, kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Yangın#Kimyasal Madde

BAKMADAN GEÇME!