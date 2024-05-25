Pendik'te kaza: Park halindeki kamyona çarptı

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkand Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre 34 GIN 056 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.