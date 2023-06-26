Pendik’te kaportacıda patlama: İkisi itfaiyeci yedi yaralı

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Pendik Kaynarca Mahallesi, Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kaportacıda dün 17.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama anında işyerinde olan 5 kişi yaralandı. Yaralıların bir bölümü kendi imkanları ve vatandaşları yardımıyla çıkarılırken bir kısmı da itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de hastaneye kaldırıldı.

‘BOMBA PATLADI ZANNETTİM’

Mahalle esnafı Recep Sağlam, “Dükkânda oturuyordum. Bomba patladı sandım, koşarak olay yerine yetiştim. Biz de elimizden geldiğince camları kırarak vatandaşları kurtarmaya çalıştık. 3 kişi içeride kaldı. İtfaiye ambulans geldi. Onlar da bayağı uğraşarak onları sağ şekilde aldılar. En son besledikleri köpekleri vardı. Onu da aldılar. O da sağdı” dedi.

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BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaportacıdaki patlama anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken yaralılar hastaneye sevk edildi.