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Pendik'te kaportacı dükkanında patlama: 2'si itfaiye personeli 7 yaralı

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#İstanbul#Pendik#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 20:15

İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın bodrum katındaki kaportacı dükkanında iddiaya göre gazlı bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada dükanda bulunan 5 kişi ile, yangını söndürmeye çalışan 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı

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Patlama, 17.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi, Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki kaportacı dükkanında meydana geldi. Patlamanın işyerinde bulunan gazlı bir araçta meydana geldiği öğrenildi. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında iş yerinde olan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, hastaneye kaldırıldı. 

Pendikte kaportacı dükkanında patlama: 2si itfaiye personeli 7 yaralı

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"BOMBA PATLADI ZANNETTİM"

Mahalle esnafı Recep Sağlam, "Dükkanda oturuyordum. Bir anda büyük bir patlama duydum. Bomba patladı sandım, koşarak olay yerine yetiştim. 5 katlı binanın bodrum katında kaportacı vardı. Gazlı bir aracın patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Biz de elimizden geldiğince camları kırarak vatandaşları kurtarmaya çalıştık. 3 kişi içeride kaldı. itfaiye, ambulans geldi. Onlar da baya uğraşarak onları sağ şekilde aldılar. Ama durumları biraz sıkıntılı. En son besledikleri köpekleri vardı. Onu da aldılar. O da sağdı" dedi.

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#İstanbul#Pendik#Bodrum

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