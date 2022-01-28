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Pendik'te kadın cinayeti! Nermin Celep, erkek arkadaşı tarafından takside bıçaklanarak öldürüldü

#Pendik#Kadın Cinayeti#Nermin Celep

Pendik'te iddiaya göre Ramazan Su, kız arkadaşı Nermin Celep'i önce sokakta darp etti. Ardından bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Nermin Celep, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli gözaltına alındı.

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Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı.

TAKSİDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

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ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

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