Pendik'te kadın cinayeti! Eski eşi tarafından katledildi

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Kadın Cinayeti#Hilal Aktepe
Pendikte kadın cinayeti Eski eşi tarafından katledildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:57

İstanbul Pendik'te eski eşi Necip Savaş Demir'in saldırısına uğrayan Hilal Aktepe (32) hayatını kaybetti. Katil zanlısı Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Pendik'te Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

5 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

