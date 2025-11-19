Pendik'te kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp kaçtı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Samet A. ile eşi Firdevs A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Samet A., Firdevs A.'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Firdevs A.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.