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Pendik'te kaçırdılar, işkenceyle paralarına el koydular

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#İSTANBUL#Polis#Pendik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 10:11

İstanbul Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi. Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Pendikte kaçırdılar, işkenceyle paralarına el koydular

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Pendikte kaçırdılar, işkenceyle paralarına el koydular

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#İSTANBUL#Polis#Pendik

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