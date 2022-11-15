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Pendik'te İSKi'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

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#İstanbul#Pendik#İSKİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 15:12

İstanbul Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı.

Pendikte İSKinin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Pendikte İSKinin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

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"MUHTEMELEN ESKİ KEMİKLER"

Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.

Pendikte İSKinin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

 

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#İstanbul#Pendik#İSKİ

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