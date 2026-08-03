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Pendik'te iş insanına pusu kurup öldürmüşlerdi: Korkunç cinayette 3 saat detayı ortaya çıktı

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#Pendik#Ercan Ekşi#Cinayet Bürosu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 15:18

Pendik'te inşaat firması olan Ercan Ekşi (46) şantiye girişinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren M.G. (23) Taksim'de yakalanırken, irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Pendikte iş insanına pusu kurup öldürmüşlerdi: Korkunç cinayette 3 saat detayı ortaya çıktı

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

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Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı.

Pendikte iş insanına pusu kurup öldürmüşlerdi: Korkunç cinayette 3 saat detayı ortaya çıktı

Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

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#Pendik#Ercan Ekşi#Cinayet Bürosu

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