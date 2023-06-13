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Pendik'te intikam cinayeti: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

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#İstanbul#Pendik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 16:16

İstanbul Pendik’te ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) öldürdüğü iddia edilen Özkan A. ile Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin, Ömer Coşkun’u bir süre önce kavga ederken kulağını ısırdığı için intikam amacıyla öldürdüğü belirlendi. Şüphelinin olayda kullandığı silahı bahçeye attığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Pendik, Çamçeşme mahallesinde 12 Haziran Pazar günü saat 17.10 sıralarında meydana gelen olayda bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evine gireceği sırada bıçaklı bir kişinin saldırına uğrayarak hayatını kaybetmişti.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli kişinin kaçış yolu tespit edilerek inceleme başlatıldı.

Pendikte intikam cinayeti: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

Bir evin bahçesinde yapılan aramada bir tabanca ile, siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele geçirildi. Şüpheli bahçeye girdiği ve bahçeden çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Pendikte intikam cinayeti: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

Ömer Coşkun...

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Özkan A.’yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A.’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pendikte intikam cinayeti: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada Özkan A.’nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Bu kavga sırasında Ömer Coşkun’un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.’nın saldırıyı intikam amacıyla planladığı tespit edildi.Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi.

Pendikte intikam cinayeti: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

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#İstanbul#Pendik#Polis

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