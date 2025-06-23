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Pendik’te ilginç mimari... Cami minaresi ile bina iç içe

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Cami Minaresi#Bina
Pendik’te ilginç mimari... Cami minaresi ile bina iç içe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 11:28

Pendik’te bulunan bir cami ile hemen yanına inşa edilen Kuran kursu binası adeta iç içe geçti. Caminin minaresiyle Kuran kursu binasının çatısının aynı hizada birleşmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

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Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren caminin hemen bitişiğine yapılan Kuran kursu binasının yüksekliği, cami minaresinin şerefesiyle birebir aynı hizada oldu.

Pendik’te ilginç mimari... Cami minaresi ile bina iç içe

Minare ile binanın en üst katının bu kadar iç içe görünmesi, bölgede dikkat çeken bir manzara ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise daha önce böyle bir cami görmediklerini ifade etti.

Pendik’te ilginç mimari... Cami minaresi ile bina iç içe

 

"HAYATIMDA BÖYLE BİR CAMİ İLK DEFA GÖRDÜM"

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Akın Şahin isimli bir vatandaş, "Ben Türkiye’de 11-12 ilde çalıştım ama hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm. Farkına varınca şaşırdım, acaba hikâyesi falan mı var diye düşündüm. Böyle bir cami mimarisi hiç görmemiştim. Çizen, yapan, projelendiren herkese helal olsun. Enteresan bir iş olmuş" dedi. Minarenin ilginç göründüğünü söyleyen Abdülkerim Akar, "Bence güzel olmuş. Değişik bir yapı olmuş. Eline koluna sağlık yapanların. Başarılı buldum" diye konuştu.                                        

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#Pendik#Cami Minaresi#Bina

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