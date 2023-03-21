Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine "kırmızı alan" saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Pendik#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 13:56

PENDİK'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisi Nedim Alyörük'ü (28) darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Mart'ta saat 13.40'ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Babacan ve Gökçe Alyörük'ü darbetmeye başladı. Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisini darbettiklerini kabul etti. Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında arbede çıktığı, kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Pendik#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir