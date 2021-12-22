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Pendik'te hafriyat kamyonu devrildi, yol kapandı

#Kamyon#Kaza#Pendik

Pendik'te yokuşu çıkamayan toprak yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sokak trafiğe kapandı. 

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Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Kavak Sokak'ta meydana geldi. Nahir Dağyeli, kullandığı 21 EC 778 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu ile yokuşu çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon devrilirken, yüklü olan toprak yola saçıldı. Dağyeli, kazadan almadan kurtulurken, sokak tamamen trafiğe kapandı.

Pendikte hafriyat kamyonu devrildi, yol kapandı

Hafriyat kamyonunun bir binanın duvarına da zarar verdiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağın başına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Devrilen kamyonun, yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. 

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#Kamyon#Kaza#Pendik

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