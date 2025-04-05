Pendik'te feci kaza! Otomobil TIR'ın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 CAN KAYBI
Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2025
⛔️ 5 vatandaşımız hayatını kaybetti,
⛔️ 855 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef
➡️ 62… pic.twitter.com/6XqpAZV4I6