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Pendik'te feci kaza! Otomobil TIR'ın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Tır#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:29

İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından korkunç kazanın kamera görüntülerini paylaştı.

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İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pendikte feci kaza Otomobil TIRın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

4 CAN KAYBI

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA


Pendikte feci kaza Otomobil TIRın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

Pendikte feci kaza Otomobil TIRın altında girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Pendik#Tır#Trafik Kazası

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