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Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye girdi: YaralÄ±lar var

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Pendik#Hafriyat Kamyonu#Eczane
Pendikte hafriyat kamyonu eczaneye girdi: YaralÄ±lar var
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 12:17

Ä°stanbul Pendik'te hafriyat kamyonu bir eczaneye daldÄ±. Kazada kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Kaza, saat 11.50 sÄ±ralarÄ±nda Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesiâ€™nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi hafriyat kamyonu, 9 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan eczaneye daldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â

Pendikte hafriyat kamyonu eczaneye girdi: YaralÄ±lar var

7 YARALI

Kazada kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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#Pendik#Hafriyat Kamyonu#Eczane

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