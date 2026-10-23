Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye girdi: YaralÄ±lar var

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Kaza, saat 11.50 sÄ±ralarÄ±nda Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesiâ€™nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi hafriyat kamyonu, 9 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan eczaneye daldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â
7 YARALI
Kazada kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.