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Pendik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Kaza#Pendik#Trafik Kazası
Pendikte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:20

Pendik, D-100 Karayolu'nda ilerleyen sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından minibüste sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

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Kaza, saat 04.45 sıralarında D-100 Karayolu Pendik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DG 5983 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki 34 AZ 7549 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü yola savrulurken, kamyonet yan yattı. Minibüste bulunan 3 kişi ise araç içerisinde sıkıştı.

Pendikte feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüsten çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü de ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Kaza#Pendik#Trafik Kazası

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