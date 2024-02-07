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Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına kan donduran tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#İstanbul#Kira
Pendikte dükkan sahibinden kiracısına kan donduran tehdit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 14:36

İstanbul Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi 10 bin lira olan kirasını 50 bin liraya yükseltmek isterken, "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti.

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Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı.

Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi.

Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “ Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Pendik#İstanbul#Kira

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