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Pendik'te düğün salonuna saldırının detayları ortaya çıktı

#Pendik#Düğün Salonu#Silahlı Saldırı
Pendikte düğün salonuna saldırının detayları ortaya çıktı

Pendik'te verdikleri kaporayı geri alamadıkları için düğün salonuna kurşun yağdıran Y.G. (25) ile nişanlısı Ş.A. (23) gözaltına alındı. Olayda Ş.A.'nın düğün salonu sahibi S.A.'nın belinden tabancasını alarak dışarı çıktığı ve salona doğru defalarca ateş ettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Bora Sokak üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; Kasım 2021 tarihinde düğün için salonla anlaşan çiftten Y.G., düğünden 25 gün önce cezaevine girince düğün ertelendi. Y.G. hapisten çıktıktan sonra nişanlısı Ş.A.'yı da alarak düğün salona gitti ve ödedikleri kaporayı geri istedi. Bunun üzerine düğün sahibi salonu sahipleri ile çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Daha sonra çift kurusıkı tabancayla salona ateş açtı. Olayda ölen ya da olmazken, kurşunların isabet ettiği düğün salonunda ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda çifti yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatarak incelemede bulundu.

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İncelemelerde, yerde çok sayıda kovan olduğu görüldü. Saldırıda bulunan kişinin salona ateş açtığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin yaptığı incelemelerde Ş.A.'nın düğün salonu sahibi S.A.'nın belindeki tabancayı aldığı, tabancayla düğün salonuna doğru ateş ettiği bunun üzerine S.A.'nın yeğeni M.A.'nın (31) da yine kurusıkı tabancayla çifte karşılık verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Pendik'te düğün salonuna kurşun yağmuruPendik'te düğün rezervasyonunu iptal etmek isteyen kadın ile salon sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından düğün salonunun önüne gelen kadının nişanlısı kurşun yağdırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.�
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#Pendik#Düğün Salonu#Silahlı Saldırı

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