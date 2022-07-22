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Pendik'te düÄŸün salonuna kurÅŸun yaÄŸmuru

#SaldÄ±rÄ±#Pendik#Silah

Pendik'te dÃ¼ÄŸÃ¼n rezervasyonunu iptal etmek isteyen kadÄ±n ile salon sahipleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun Ã¶nÃ¼ne gelen kadÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. O anlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.Â

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Olay, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenler Mahallesi, Bora Sokak Ã¼zerindeki dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re; dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ± salona gelen kadÄ±n, salon sahiplerinden dÃ¼ÄŸÃ¼n rezervasyonunu iptal edilmesini istedi. Salon sahipleri ise rezervasyonun iptal edilmesi durumunda belli bir Ã¼cret Ã¶denmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. KadÄ±n durumu evleneceÄŸi kiÅŸiye anlattÄ±. Salona gelen kiÅŸi ile salon sahipleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Ã§ift salonun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Daha sonra kadÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± tabancayla salona ateÅŸ aÃ§tÄ±. Olayda Ã¶len ya da olmazken, kurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda ve park halindeki 2 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri saldÄ±rÄ±da Ã§ifti yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ekipler, sokaÄŸÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸeritle kapatarak incelemede bulundu. Ä°ncelemelerde, yerde Ã§ok sayÄ±da kovan olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Pendikte dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna kurÅŸun yaÄŸmuru

SaldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸinin salona ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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