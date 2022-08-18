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Pendik'te denizde başlayan kayık tartışması korkunç bitti! Silahla başından vurularak öldürüldü

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#Pendik#Cinayet#Kayık
Pendikte denizde başlayan kayık tartışması korkunç bitti Silahla başından vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 10:31

Pendik sahilde denizde yüzen 3 kişi kıyıda bulunan kayığa binmek isteyince kayık sahibi izin vermedi. Aralarında çıkan tartışma sonucunda kayık sahibi silahla başından vurularak öldürüldü.

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Olay, Pendik sahilde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen 3 erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen 3 kişi kıyı tarafta bulunan kayıklardan birine çıkmak istedi. Kayık sahibi 21 yaşındaki Hasan Apaydın'ın kayığa binmelerine izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma sonucu denizden çıkan 3 kişilik grup olay yerinden uzaklaştı.

Pendikte denizde başlayan kayık tartışması korkunç bitti Silahla başından vurularak öldürüldü

Tartışmadan 2 saat sonra iki ayrı silah temin ederek olay yerine gelen 2 kişi, kayığına binmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartıştıkları Hasan Apaydın'a ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Apaydın başından ve bacağından vurularak ağır yaralanırken, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Pendikte denizde başlayan kayık tartışması korkunç bitti Silahla başından vurularak öldürüldü

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Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kayık sahibi Hasan Apaydın kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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#Pendik#Cinayet#Kayık

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