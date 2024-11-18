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Pendik'te dehşet! Servis şoförü sevgilisini katletti

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#Pendik#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 14:04

İstanbul Pendik’te servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla vurarak öldürdü. Ardından kendi yaşamına son vermek isteyen B.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendikte dehşet Servis şoförü sevgilisini katletti

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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#Pendik#İstanbul#Polis

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