Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp yaşamına son verdi

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Olha Erdem, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla yaşamına son verdi.

KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.