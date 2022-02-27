Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp yaşamına son verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Kievde patlama sesleri Rus ordusu Harkova girdi İki şehri daha kuşattı...Kiev'de patlama sesleri! Rus ordusu Harkov'a girdi! İki şehri daha kuşattı...#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya SavaşıSon dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı#Biden
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Piyasalarda ‘poyraz’ etkisiPiyasalarda ‘poyraz’ etkisi#Piyasalar
Kiev sokak sokak direniyorKiev sokak sokak direniyor#Kiev
Kadınlar göçüKadınlar göçü#Ukrayna
Gitti İranlı geldi IraklıGitti İranlı geldi Iraklı!#Ebru Gündeş
Fatih Terim için Dünya Kupası iddiası Sürpriz yeni adres... Canlı yayına bağlandı...Fatih Terim için Dünya Kupası iddiası! Sürpriz yeni adres... Canlı yayına bağlandı...#Fatih Terim
Ata Demirer eridiAta Demirer eridi!#Ata Demirer
Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum ama tek aşkım YıldızdıKızlardan günde 2 bin mektup alıyordum ama tek aşkım Yıldız'dı!#Arda Kural
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp yaşamına son verdi

#İstanbul#Pendik#Cinayet
Pendikte dehşet evi Karısını öldürüp yaşamına son verdi

İstanbul Pendik'te Ukrayna uyruklu karısı Olha Erdem'i bıçaklayarak öldüren Nihat Erdem, daha sonra intihar etti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Olha Erdem, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla yaşamına son verdi.

KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pendik#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna